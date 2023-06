Anna Kalczyńska pisze o "UTRACIE PRACY". Internautka: "Proszę się NIE UŻALAĆ". Prezenterka odpowiedziała

Abcd 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 4 Odpowiedz

Napisała do niej jakaś bardzo sfrustrowana osoba, która chciała się dowartościować kosztem pani Anny. Słabo. Przede wszystkim nadmienienie o utracie pracy to nie jest użalanie się. A nawet jeżeliby się użalała to co z tego? Ma do tego prawo jak każdy kto zostanie zwolniony nie ze swojej winy. Jest w lepszej sytuacji? I co z tego, zapracowała sobie na to, żeby w niej być. A że jedzie na wakacje? Gdyby ta osoba, która napisała ten niemiły komentarz miała zaplanowane wakacje z dzieciakami i straciła pracę nie pojechałaby? Co są winne dzieci, żeby odbierać im prawo do wypoczynku? Niektórzy ludzie są okropni, aż głupio się czyta takie info...