Andrzej Sołtysik NIC NIE WIEDZIAŁ o roszadach w "Dzień dobry TVN"? Pati Sołtysik: "Też jesteśmy w szoku"

Idzie nowe w "Dzień Dobry TVN". Już pojawiają się pierwsze komentarze

Co natomiast z pozostałą trójką, która nagle znika ze śniadaniówki stacji? Głos postanowiła zabrać Anna Kalczyńska, która na razie odnosi się do sprawy z pewnym dystansem. Na jej InstaStories pojawiło się zdjęcie, na którym maszeruje ulicą roześmiana od ucha do ucha, a podpis wskazuje, jakoby było to pożegnanie z widzami. Obyło się bez łzawego wpisu - wystarczyło po prostu kilka słów.