Zmiany w "Dzień Dobry TVN". Małgorzata Rozenek i Agnieszka Woźniak-Starak ŻEGNAJĄ SIĘ z programem. Nie tylko one

Zmiany w "Dzień Dobry TVN". Małgorzata Rozenek i Agnieszka Woźniak-Starak znikają z programu

Kończymy kolejny sezon "Dzień Dobry TVN". Z całego serca dziękujemy naszym dotychczasowym prowadzącym Ani Kalczyńskiej, Andrzejowi Sołtysikowi, Małgosi Ohme za wspaniałą współpracę, ich profesjonalizm, uśmiech, otwartość na drugiego człowieka. To wyjątkowa przygoda, która połączyła wszystkich w naszej redakcji. Jesteśmy im wdzięczni za każdy dzień spędzony wspólnie przy pracy nad programem. @annakalczynskam, Andrzeju, @gosiaohme, to dzięki Wam widzowie rozpoczynali poranki z energią i uśmiechem - czytamy we wpisie na profilu "DD TVN".