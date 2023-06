Anna Kalczyńska KOMENTUJE pożegnanie z "Dzień Dobry TVN"

Zmiany w "Dzień Dobry TVN". Anna Kalczyńska komentuje

Niedługo po tym, jak media obiegła informacja o zmianach w porannym programie TVN, dziennikarka opublikowała na InstaStories zdjęcie, na którym widać, jak roześmiana od ucha do ucha maszeruje ulicą. Kalczyńska bez wątpienia zadbała o to, by udostępniona przez nią fotografia pasowała do okoliczności. Na ujęciu widzimy bowiem, jak celebrytka pozdrawia kogoś dłonią, co w obliczu najnowszych doniesień wygląda trochę tak, jakby żegnała się z widzami.