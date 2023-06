Monika Richardson OSTRO komentuje zmiany w "DD TVN". Oberwało się Lidii Kazen: "Z rozkoszą będzie rozstawiać LUDZKIE PIONKI"

123 15 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Dyrektorzy stacji Twelnu i telewizji Polskiej ukruccie im ta kase ze sniadaniowki . Wczasy po 3 razy w roku zmieniają domy auta kochankow jak Cichopek . Rozpusta kasa uderzajuz im do glowy ze sniadanioki . Stare wyjadacze i placza ze potracili posady za pare godz ile zarabiaja . Wstyd i chwala sie aby gdzie byli gdzie byli co kupili . Postawmy na mlodziez to przysLosclub godnych zaufania i skromnych Ludzi . We lbie juz im sie przewraca od nadmiaru kasy to tak tym co plyneli do Titanika . Rece opadaja . I prosimy rowniez o Zwolnienie Pani Cichopek jak mozna tak sie prowadzic niemoralnie . Ludzie musza byc krystaliczni . Dzieci cieria tydzien tu tydzien tu . Ludzie kochani . Och ta Matka Pan Bog juz gniewa sie na takich Ludzi epatuja bogactwem i nic nie robieniem za tyle pieniedzy i jeszcze niemoralnie sie prowadza . Ale przyklad .