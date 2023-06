Rewolucja w "Dzień dobry TVN". Kim jest Lidia Kazen, która została dyrektorką kanału TVN po odejściu Edwarda Miszczaka?

Ogromne zmiany w "Dzień Dobry TVN". To na nią są teraz zwrócone oczy widzów

Lidia Kazen przejęła część zadań po Edwardzie Miszczaku, kiedy ten odszedł do Polsatu, gdzie przeprowadza głośne ostatnio rewolucje. Czy ona również postanowiła zrobić to samo w TVN-ie?

Kim jest Lidia Kazen? To ona została dyrektorką TVN-u po transferze Edwarda Miszczaka

Zanim Lidia Kazen objęła nowe stanowisko w TVN-ie, pełniła funkcję dyrektor programowej w TTV i Playerze. Co o niej wiemy? Właściwie to niewiele. Niegdyś w rozmowie z portalem Wirtualne Media potwierdziła, że ma liczną rodzinę, a wychowywała się w młodości w Dobczycach w Małopolsce.

Różnorodność. Od samego początku stawiamy na miks programowy. (...) Okazuje się, że ten miks przypadł widzom do gustu. Mogą się zabawić i zrelaksować, a jednocześnie zobaczyć coś, co ich poruszy do głębi. I to jest nasz wielki sukces, a ja jestem dumna, że ta różnorodność i tolerancja na inność jest przez widzów akceptowana - mówiła w komentarzu dla wspomnianego serwisu.