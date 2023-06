Małgorzata Ohme znika z "Dzień dobry TVN". Filip Chajzer komentuje decyzję stacji i mówi o planach koleżanki

Filip Chajzer o dalszych planach Małgorzaty Ohme

To była wspaniała przygoda, która właśnie dobiega końca, a koniec tak naprawdę jest początkiem. Gosia jest wspaniałym i dobrym człowiekiem, na którego zawsze mogłem i dalej mogę liczyć. Wiem, jakie ma plany zawodowe i są one trafione w dziesiątkę. Problemy zdrowia psychicznego to nasza codzienność. Żyjemy w stresie, napięciu, pod presją. Gosia jest psychologiem i wybitnym specjalistą. Ukierunkowanie się w stronę swojej specjalizacji to doskonały wybór. Trzymam kciuki i dziękuje za ten czas w moim życiu - powiedział Filip Chajzer w rozmowie z Plotkiem.