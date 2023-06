TYLKO NA PUDELKU: Filip Chajzer wyjaśnia nagłe zniknięcie z "Dzień Dobry TVN": "To była moja bardzo trudna decyzja..."

Filip Chajzer komentuje nagłe "zniknięcie" z "DD TVN"

To była moja bardzo trudna decyzja. Nagle przyszedł moment w życiu, w którym orientujesz się, że nie jesteś RoboCopem. Próbowałem pracować, jednocześnie walcząc o zdrowie, ale to nie zadziałało. Zawsze regularnie robiłem serwisy w samochodach (żeby nie stracić gwarancji) i nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby przełożyć to na własne zdrowie. Teraz ceną za to jest remont generalny. Bez gwarancji, że skończy się sukcesem.