Anna Kalczyńska odnosi się do wydania "Wiadomości", w którym określono ją jako "pseudoelitę": "To jest BARDZO SŁABE"

"...ubolewając nad tym, że telewizja publiczna nakłania widzów do nieoglądania konkurencyjnych stacji..." - A co robią tzw media komercyjne od ponad 10 lat ?!?! Tak, Tak od ponad 10 lat jeszcze przed objęciem władzy przez PiS. Ciągle napieprzają w TV polską. Karma wraca drodzy państwo. A co do Kini "pomyłki" Rusin to szkoda w ogóle się wypowiadać. Rozkapryszona i nieco rozwydrzona lalka, wytwór medialny bo dziennikarka z niej cieniutka jak żyletka "polsilwera".