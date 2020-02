SUKCES PUDELKA: Kinga Rusin zyskała międzynarodową sławę, bo wysłaliśmy jej zdjęcie do redakcji "Daily Mail"

Fani Adele od miesięcy musieli radzić sobie z notoryczną absencją ich ukochanej gwiazdy w kolorowych mediach. Po głośnym rozwodzie gwiazda postanowiła bowiem skupić się wyłącznie na sobie, usunąć w cień i poddać rygorystycznemu systemowi treningów i drakońskich diet , które w efekcie doprowadziły do spektakularnej utraty wagi . Nic więc dziwnego, że zagraniczne media tabloidowe są wręcz wygłodniałe najnowszych zdjęć muzycznej ikony, która ostatnimi czasy unika paparazzi jak ognia.

Przezorna Kinga pamiętała jednak, aby nie oznaczać Adele w swoim poście. Na przyjęciu panował całkowity zakaz robienia zdjęć , gospodarzom mogłoby się więc nie spodobać, że nasza rodaczka postanowiła zrobić "poimprezowy wyjątek", zapraszając zapewne przemęczoną już zabawą do białego rana piosenkarkę do wspólnego selfie.

Nie mogliśmy jednak pozwolić na to, aby tak wielki sukces polskiej gwiazdy przeszedł niezauważony. Wysłaliśmy więc zdjęcie naszej polskiej perły u boku Adele do Daily Mail, który kilka minut później opublikował gotowy. Jakże wielka była więc nasza radość, gdy po naszej poniedziałkowej ingerencji na zdjęcie Kingi i Adele rzuciły się największe zagraniczne tabloidy. Nazwisko obrotnej prezenterki pojawiło się między innymi na łamach Daily Mail, The Sun oraz People.