Anna Kalczyńska świętuje z mamą Chiński Nowy Rok Smoka w Wietnamie. "Modliłyśmy się razem o pokój" (ZDJĘCIA)

Rodzinny wypad Anny Kalczyńskiej do Wietnamu

Rok księżycowy 2024 uważamy za rozpoczęty! "Happy New Year!"- słyszymy dziś na każdym kroku, od każdej napotkanej osoby, a mieszkańcy są niezwykle ciepli i serdeczni. Mamy szczęście świętować Nowy Rok po raz drugi, wkraczając oficjalnie w rok Smoka. Nie przypuszczałam nigdy, że będę wkraczać w nowy rok o 5 rano na mszy świętej po wietnamsku! Ale jak się okazuje, podróże kształcą. (...) Ciekawie było przyglądać się celebracji po wietnamsku i choć nie zrozumiałam nic oprócz słowa "Amen", to poczucie wspólnoty jest niesamowicie krzepiące. Jak daleko jest z Sajgonu do Ziemi Świętej? Dalej niż z Polski, ale w sercach niejednokrotnie bliżej daje to obraz świata, o którym nie myślimy na co dzień. Mieszkańcy tego rejonu przeżyli piekło w XX wieku. Wiara pomagała im przetrwać. Jak się spodziewacie, modliłyśmy się razem o pokój - czytamy na Instagramie dziennikarki.