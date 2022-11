Anna Kalczyńska zwierza się z życia intymnego i metod antykoncepcji: "Zakończyliśmy już prokreację"

To właśnie w murach popularnej stacji telewizyjnej Anna Kalczyńska poznała swojego męża - Macieja Maciejowskiego . Ona pracowała wtedy jako dziennikarka informacyjna, a on zarządzał marketingiem. Małżeństwem są już od ponad dziesięciu lat i wspólnie doczekali się dzieci.

Już myślałam, że będę beneficjentką programu in-vitro. Ale udało się, szczęśliwie. Jaś się urodził i byliśmy przekonani, że będzie to nasze jedyne dziecko. Po półtora roku starań bezowocnych przygotowałam się, że albo w ogóle nie będę miała dzieci, albo, jak już się urodzi, to będzie jedyne. Przechodziłam te wszystkie dylematy i dramaty comiesięczne. To był naprawdę trudny czas - przyznała w podcaście.