Anna Kalczyńska bryluje na salonach Z MĘŻEM u boku. Kim jest Maciej Maciejowski i czym się zajmuje? (FOTO)

Anna Kalczyńska działa w mediach już od wielu lat, jednak szerszej publiczności dała się poznać dopiero jako gospodyni "Dzień dobry TVN" . Do ekipy śniadaniówki dołączyła w 2015 roku i dziś pojawia się na ekranie u boku Andrzeja Sołtysika . Od czasu debiutu w porannym paśmie TVN-u, upomniał się o nią także show biznes.

Anna Kalczyńska od lat jest mężatką. Z mężem poznali się w pracy

Aktywności zawodowe Anny Kalczyńskiej widzowie mogą obserwować w telewizji już od lat. W jej życiu prywatnym jest natomiast dużo spokojniej, bo dziennikarka od lat ma męża, z którym wychowuje trójkę dzieci: Jana, Krystynę i Hannę . Z Maciejem Maciejowskim , bo o nim mowa, poznała się w pracy i połączył ich właśnie TVN. Ona prowadziła programy informacyjne, on zarządzał marketingiem.

Los sprawił, że pewnego dnia zjawiła się w moim gabinecie ze służbową sprawą. Podobno mocno się zaczerwieniłem . Dla mnie to nic dziwnego, że poznaliśmy się w pracy. Stacja TVN była wtedy firmą rodzinną, spędzaliśmy tam wszyscy dużo czasu, nie byliśmy jedyną parą. Nie kryliśmy się z uczuciem, choć myślę, że nasze błyskawiczne zejście się wcale nie wróżyło trwałego związku - mówił.

Anna Kalczyńska i Maciej Maciejowski są zgraną parą. Dziś on spełnia się jako prezes

Do zaręczyn pary doszło podobno w podróży kabrioletem po wybrzeżu Kalifornii. Wtedy po raz pierwszy przeszli poważną kłótnię, ale też się zaręczyli. Na ślubnym kobiercu stanęli w 2007 roku, natomiast 4 lata później na świecie pojawiła się ich pierwsza pociecha. Choć są zgranym małżeństwem, to w pewnym momencie także i oni mierzyli się z kryzysem. Na szczęście udało im się go pokonać, o czym Kalczyńska mówiła w "Pani".