Anna Karczmarczyk OGŁASZA CIĄŻĘ, trzymając się za brzuszek (FOTO)

Klara 57 min. temu zgłoś do moderacji 23 9 Odpowiedz

Co to za nowa moda trzymania się za brzuch i mówienia po imieniu do dziecka w 3-4 miesiącu? Nikt nie czeka do porodu aby zobaczyć czy wszystko ok, czy zdrowe, czy wszystko pójdzie pomyślnie???