Anna Karczmarczyk przyszła w krwistoczerwonej sukience na komunię. Stylizacja odpowiednia na taką okazję? (FOTO)

Pudelek schodzi na psy z tymi dennymi artykulami.. Nie chce mi sie juz was przegladac i robie to coraz rzadziej. Jak sie uczepicie jakiegos tematu to go grzejecie tygodniami az do porzygu... Mam wrazanie ze piszecie tylko o 5 celebrytkach, jakby inni nie istnieli. Rozenek wam placi ze ja tak promujecie ? A nasza pyza to jakas juz totalna porazka... Ja chce pudelka sprzed 10 lat...