Anna Klara Teodora Kurska skończyła roczek! Dostała... tort z TĘCZĄ i misiem

To już rok, odkąd Jacek Kurski czekał pod szpitalem MSWiA z kwiatami i fotografami , by uwiecznić, jak jego żona wychodzi z lecznicy z córką na rękach. Anna Klara Teodora Kurska właśnie skończyła roczek, przynosząc dumnym rodzicom chwile wypełnione miłością i powodami do wrzucania nowych zdjęć na Instagram.

To jednak nie koniec prezentów. Na urodzinach musiał być oczywiście i tort: ten był w dyskretnie różowym kolorze, z napisem "Anna Teodora 1". Wypiek przyozdobiono misiem z masy cukrowej i... tęczą. Były też kwiatki w kolorach błękitnym i różowym. Co ciekawe, Joanna Kurska pokazała zdjęcia już po zdekompletowaniu tortu, który został pozbawiony wszystkich ozdób... Pewnie zrobiono to, by wypiek łatwiej pokroić, ale mamy nadzieję, że jednak nie chodziło o kłopotliwego misia. Bo czy mogło chodzić o tęczę...?