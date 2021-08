Anna Klara Teodora Kurska jak Henio Majdan. Też wozi się w spacerówce za 8 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Jacek i Joanna Kurscy cieszą się wzmożonym medialnym zainteresowaniem już od ponad roku. W lipcu 2020 roku prezes TVP i jego ukochana powiedzieli sobie sakramentalne "tak", co było możliwe dzięki unieważnieniu poprzedniego małżeństwa kościelnego. Od tego czasu zainteresowali się nimi także paparazzi.

Od tego czasu Kurscy byli bohaterami medialnych doniesień nieco rzadziej, bo zdawałoby się, że repertuar ważnych wydarzeń w życiu małej Anny Klary został już wyczerpany. Okazuje się jednak, że to nie koniec. We wtorek "Super Express" opublikował najnowsze zdjęcia Joanny i Jacka, którzy spacerowali wraz z pociechą za kulisami Wakacyjnej Trasy Dwójki w Chełmie .

Na fotografiach widzimy, jak Kurscy krążą wokół terenu festiwalu wraz z charakterystycznym wózkiem, w którym mknęła wraz z nimi ukochana pociecha. Co ciekawe, takim samym wózkiem w nieco innym wariancie kolorystycznym chwaliła się niedawno Małgorzata Rozenek , gwiazda konkurencyjnej stacji. Celebrytka pokazywała, jak wozi w nim małego Henia Majdana .

Henio ma, słuchajcie, nową brykę. Będę chciała Wam ją pokazać, bo jestem zachwycona (...). To jest wózek z najnowszej kolekcji. Zobaczcie, jak pięknie wygląda - nie mogła się nachwalić.

Nie wiemy, czy Małgosia stała się dla państwa Kurskich inspiracją, jednak warto podkreślić, że nie jest to spacerówka na każdą rękę. Jak wtedy donosiliśmy, przyjemność wożenia dziecka w takim wózku to wydatek rzędu 8 tysięcy złotych. Wygląda więc na to, że Joanna i Jacek nie oszczędzali na kompletowaniu akcesoriów dla córki.