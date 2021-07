Joanna i Jacek Kurscy świętują ROCZNICĘ ŚLUBU: wizyta w sanktuarium, karmienie się owocami i POCAŁUNKI (ZDJĘCIA)

Swoją drugą żonę Jacek Kurski poznał w 2016 roku. Prezes TVP i Joanna (wtedy jeszcze Klimek ) natknęli się na siebie na korytarzu gmachu Telewizji Polskiej i ponoć od razu zapałali do siebie miłością. Uczucie było na tyle intensywne, że oboje zdecydowali się unieważnić poprzednie małżeństwa zawarte przed Bogiem.

W pierwszą rocznicę ślubu kościelnego Kurscy postanowili wrócić do Krakowa. Prezes telewizji publicznej i jego żona nie omieszkali rozpocząć świętowania od wstąpienia do świątyni, w której przed rokiem przyrzekli sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Podczas wizyty w kościele parze towarzyszył oczywiście owoc miłości, czteromiesięczna Anna Klara Teodora. Uroczysty dzień Joanna świętowała w białej kreacji nawiązującej kolorem do ślubnej sukni sprzed roku. Nic dziwnego, że Jacek Kurski wprost nie mógł oderwać od niej oczu.