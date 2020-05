Anna Korcz żali się na swoją dramatyczną sytuację finansową: "NIE MAM ZA CO ŻYĆ"

Ada 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A doslownie pare miesiecy temu widzialam ja w sukience LV( na zdjeciu) kilka mies poznien juz bankrut???? To nic nie oszczedzala??? A ile ona ma lat 12? Dasz drobne i zaraz wyda na cukierki. I ona tak samo chyba, co zarobila to wydala. Wiecie co, lubilam ja.. ale teraz mnie wkurzyla!!