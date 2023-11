Anna Lewandowska apeluje po posiedzeniu Sejmu: "Nie pozwólmy, aby POLITYCZNE EMOCJE przekreślały szansę na bycie rodzicem"

Podczas środowego posiedzenia Sejmu X kadencji odbyło się czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie refundacji in vitro . Głosy polityków były podzielone, a z mównicy padły dosyć kontrowersyjne słowa , które odbiły się szerokim echem w mediach. Poseł Suwerennej Polski, Dariusz Matecki , nie omieszkał nawiązać do Strajku Kobiet oraz praw katolików w Polsce.

Anna Lewandowska zabrała głos w sprawie refundacji in vitro

Głos w sprawie zabrała także Anna Lewandowska , która dość rzadko wypowiada się na tematy polityczne. Trenerka opublikowała na Instagramie relację ze zdjęciem córki opatrzoną osobistym wpisem . Żona piłkarza odniosła się do ustaleń WHO oraz przedstawiła skalę problemu, jaką jest bezpłodność. Swoją wypowiedź trenerka zakończyła apelem nawiązującym do szansy na zostanie rodzicem .

Dziś w Sejmie był ważny dzień! Odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu o finansowaniu in vitro, na który czeka wiele osób. To szansa dla ponad 1,5 mln par i rodzin na spełnienie swojego największego marzenia o dziecku. WHO, które uznało niepłodność za chorobę cywilizacyjną, twierdzi, że ten problem będzie dotykał coraz więcej osób. Nie pozwólmy, aby polityczne emocje, kwestie finansowe i brak dostępu do odpowiednich lekarzy przekreślały szansę na bycie kochającym rodzicem - napisała na Instagramie.