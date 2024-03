Anna Lewandowska bryluje na pokazie Louis Vuitton w stylizacji z RECYKLINGU (FOTO)

W końcu się doczekaliśmy. Z lekkim poślizgiem do sieci trafiły zdjęcia Anny Lewandowskiej z paryskiego pokazu Louis Vuitton . Wcześniej ukochana Roberta na Instagramie chwaliła się jedynie przygotowaniami na wielkie wyjście. Teraz dowiedzieliśmy się już, na jaką stylizację postawiła.

Anna Lewandowska w stylizacji sprzed roku na pokazie Louis Vuitton

Lewa pojawiła się we worek w Paryżu w kreacji co prawda od Louis Vuitton, ale był to zestaw sprzed ponad roku. Mało tego, widzieliśmy już w nim Ankę po premierze dokumentu o Robercie dla Amazona. Tylko chwalić za rozsądek?