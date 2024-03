Tiktokerka przetestowała catering Anny Lewandowskiej. Udzieliła jej kilku rad. "WSPÓŁCZUJĘ Robertowi"

Szef 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ta tiktokerka jest głupsza od Anki. Anka to nawet nie wie co ma bo wszystko robią za nią inni. Wiadomo że zyje na konto Roberta. Książkę wydała...Wojewódzki ja pojechał w studio....Ona nawet nie wiedziała co w tej książce jest a odszukać jakiś fragmentów hahahaha. To samo z tym żarciem...aby kasa i tyle. Ona tylko daje facjatę i nazwisko Roberta. Ile można o tym jeszcze pisać że to Lewandowska a nie Anka Karate Kid 3. Bez Roberta byłaby Grażyna z Ciechocinka z czarnym pasem. Korzystając z okazji brawo Robert.