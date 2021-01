Anna i Robert Lewandowscy "marzą o synu". "To byłoby dopełnienie ich szczęścia"

Miszka 53 min. temu zgłoś do moderacji 145 3 Odpowiedz

Pomijając Lewandowskich to zawsze mnie wkurza jak rodzice planują już kim będzie ich dziecko, co będą z nim szczegółowo robić, a potem rzeczywistość brutalnie weryfikuje te oczekiwania. Typowo facet zwykle chce mieć syna żeby grać z nim w piłkę i robić milion rzeczy pod swoje upodobania, a potem jak się okazuje że ten nowy mały człowiek może ma inne plany na siebie to jest konflikt i zdziwienie. Bardzo to egoistyczne.