Anna Lewandowska chwali się publikacją o sobie w hiszpańskiej gazecie. "Ma unikalny talent do tworzenia społeczności"

Jest wciąż wiele marzeń, które chcę spełnić. Mam marzenia związane z moją rodziną, córkami Klarą i Laurą. To one są dla mnie najważniejsze - zapewnia w rozmowie z "Mundo Deportivo". Jestem osobą, która swoją pracą uwielbia tworzyć poczucie wspólnoty. Teraz moje życie i czas jest w Barcelonie. Robert gra dla Barcy i nasze małe dziewczynki są szczęśliwe w szkole. Szansa, żeby otworzyć tutaj siłownię, przyszła w bardzo naturalny sposób. Chciałam zaangażować się w projekt, który będzie wyjątkowy i będzie niósł za sobą jakość. Wszystko wydarzyło się w perfekcyjnym momencie - tłumaczy.

To coś bardzo nowego dla mnie. To pasja, która zmieniła to, jak żyję. W naszej siłowni będą zajęcia z różnych rodzajów tańca, takich jak salsa czy bachata. Sądzę, że to bardzo fajny pomysł, ponieważ zjednoczy wielu ludzi z różnych dziedzin i o bardzo różnych gustach - zapewnia w katalońskim dzienniku.

Plan podbicia Katalonii "by Ann" przewiduje również połączenie sił z innym dużym nazwiskiem ze świata fitnessu. Diego Calva, trener i wspólnik Lewandowskiej, specjalnie dla niej i ich nowego projektu wraca do Barcelony z Los Angeles, gdzie trenował gwiazdy i polityków. Jak można się domyślać, o swojej wspólniczce wypowiada się w samych superlatywach. "Byłem gotowy, żeby wrócić do domu (Barcelony - przyp. red.). Anna ma unikalny talent do tworzenia społeczności i robi to odkąd jest w Barcelonie" - rozpływa się Calva.