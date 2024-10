Nowy ranking NAJBOGATSZYCH Polek. Lewandowska nad Chodakowską, Świątek debiutuje. Kulczyk wciąż na szczycie, jednak jest "ale"

Oto najbogatsze Polki. "Lewa" nad "Chodą", Świątek debiutuje

Na samym szczycie listy, podobnie jak w zeszłorocznym zestawieniu, znalazła się Dominika Kulczyk z majątkiem wycenianym na 7,1 miliarda złotych. Jest co prawda jedno "ale", bo rok temu było to 8,6 miliarda, natomiast - jak widać - i tak nie wpłynęło to na jej pozycję w rankingu. Drugie i trzecie miejsce też się nie zmieniło - są to odpowiednio Barbara Komorowska (2,5 miliarda, o 500 milionów więcej niż przed rokiem) oraz Grażyna Kulczyk (2 miliardy, o 100 milionów więcej).