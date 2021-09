Anna Lewandowska rozpływa się nad mężem zabawiającym córki: "Tatuś w domu" (FOTO)

Khhhbbb 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Ta kobieta ma zupełnie inna twarz jak robią jej zdjęcia „ nie pozowane” widać wtedy złość w oczach , pogardę, wyższość. Nigdy nie widać aby się cieszyła ze jakiś fan do nich podchodzi. Raczej trzyma się z tylu ufająca ze go nie widzi. Nie dajcie się ludzie zakłamać tej kobiecie. Samo to ze zarabia na swoich córkach !!!!! Ja tez mam dziecko które ma 4 lata. Od początku nikt nie wiedział ze jestem w ciąży poza rodzina ( nie było zdjęć slodkopierdzacych na fb itd) nie było zdjęcia brzucha. Ani paluszka noworodka i życiowych przemyśleń!!!!!! Zdecydowałam ze nie pokazuje to nie pokazuje!!!!!! Woooooogle !!!!! Ani o nich nie pisze ani nie wspominam !!!!! Nie ma ze od tylu , palec czy cokolwiek ! Liczy się fakt. Nie chce nie pokazuje !!!!! Ta „ kobieta „ robi z tych dziewczynek słupy reklamowe!!!! Ja się pytam ! Mało masz ?! Nachapac się baboooooo nie możesz ?! Skoro zdecydowałaś ze nie pokazujesz to z kogo teraz wariata robisz 🤣jak zwykle z siebie samej!!!!!!! Randka z mężem to był hit ! Zamiast zajęci sobą była zajęta aparatem. Oczywiście musiała udowodnić wszystkim ze im się układa i jest szczęśliwa hahahahaha nie jesteś ! Jakbyś była to byś czasu nie traciła na bzdury!!!!!! Jesteś niedowartościowana ze musisz go ciagle wielce obłapiać przy kamerach