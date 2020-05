Anna Lewandowska chwali się zdjęciem brzucha 17 DNI PO PORODZIE (FOTO)

Pppaaa 9 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Nie każda "zwykła" kobieta ma worek wiszący po porodzie. Ja jestem normalną kobietą która nie ćwiczy i nie ćwiczyła na siłowni itd. Tydzień po porodzie ważyłam tyle co przed ciążą, a dwa tygodnie po porodzie mój brzuch był płaski i nie jestem Anną Lewandowską. Nie każda kobieta ma wiszącą skórę po porodzie i nie każda też ma płaski brzuch. To wszystko zależy od wielu czynników, nie hejtujcie kobiet z płaskim brzuchem po prodzie (to może być normalne u kobiety nie biegającej na siłownię) jak i nie hejtujcie kobiet których brzuch pozostawia wiele do życzenia. Każda z nas jest inna i niektóre kobiety są dumne z wrócenia w miarę szybko do formy sprzed ciąży, dajmy się im cieszyć tym i tylko gratulować. Po tych komenatrzach wynika, że każda kobieta po porodzie ma wyglądać jak "potwór" - nie, ja i kilka kobiet które znam osobiście jesteśmy tego przykładem. Na prawdę da się i to bez żadnych wyrzeczeń 😉