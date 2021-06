Anna Lewandowska gości psiapsi Paulinę Krupińską w rezydencji na Majorce (ZDJĘCIA)

Bbbvb 6 godz. temu zgłoś do moderacji 553 63 Odpowiedz

Sport na pokaz ,nie wiedziałam, że dożyje takich czasów, a ja sportu nie lubię , wolę sobie poleżeć u obejrzeć film i też jestem szczęśliwa, każdy niech robi to co lubi, a nie to co inni uważają, że robić powinien.ze im się chce w taki upał:) ja wolałabym popluskac się w wodzie , ale co kto lubi :)