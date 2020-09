Paulina Krupińska też broni Anny Lewandowskiej: "Mnie to nie oburza, znam POCZUCIE HUMORU Ani"

insidert 20 min. temu zgłoś do moderacji 3 9 Odpowiedz

Wam sie tez poprzewracalo w lepetynach , to juz nie mozna sie powyglupiac w stroju grubasa zeby zaraz zniesmaczeni nie zaczeli krytykowac ze obraza biednych , zmartwionych losem zarlokow. . Owszem zarloki to tez ludzie ale bez dyscypliny wewnetrznej , nie potrafia sobie odmowic . ( tu pomijam tylko tych grubych z choroby ) Gdyby zalozyla sobie polmetrowy nos, pewnie tez byscie mieli powod do narzekania ze sie smieje z dlugonosych : Ten ustawiczny heijt juz mnie wnerwia , macie kompy to sluchajcie muzyki a nie kazdy czuje sie powolany do madrowania i udowadniania w necie swoich racji . Te dwie brzydale wyzej tez upierdliwie przesalaja wszystkim zupy , jakby byly wyrocznia . Nie maja nic do roboty? Mlynarska nie wiem co ma za cel stale sie podniecac i to na kobiety biznesu . Ma jakis uraz , chce zablysnac? . Wracajac do Lewandowskiej , dla mnie nie zrobila nic za co musialaby byc stawiana pod polskim pregierzem zdewocialych feministek i wot ! Zaraz zaloze sobie tez brzuch i zaczne tancowac, a co nie mozna ?