Anna Lewandowska i suczka Bella zadają szyku na chrzcinach: "Moja trzecia Calineczka" (ZDJĘCIA)

Jestem singielką i jestem chrzestną. Powiem szczerze, że teraz na to bym się nie zdecydowała. Oczekiwanie na te koperty i prezenty, na które człowieka nie stać. A wymagania nieadekwatne do tego "zaszczytu". I nie obchodzi mnie że to średniowieczne obrzędy kościółkowe i ' że tak wypada" oraz " że dziecku się nie odmawia". Dzisiaj na pewno bym powiedziała "nie". Wszystko na pokaz i nie wiadomo przed kim te popisy.