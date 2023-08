Anna Lewandowska kibicuje Robertowi na Stadionie Olimpijskim. Towarzyszyła jej grupka WAGs (ZDJĘCIA)

Anna Lewandowska wywołała ostatnio sporo szumu swoim niespodziewanym... zniknięciem. Trenerka przyzwyczaiła pokaźne grono followersów do regularnego kontaktu i sporej aktywności w mediach społecznościowych. Gdy w pierwszej połowie sierpnia zamilkła na niemal dwa tygodnie , zaniepokojeni internauci zaczęli kreować teorie na temat podejrzanej absencji najpopularniejszej z polskich WAGs.

Anna Lewandowska wywołała zamieszanie swoim zniknięciem

Ku zadowoleniu spragnionych contentu Anny Lewandowskiej, 34-latka dała pierwszą oznakę życia w miniony czwartek . Sportsmenka, jak gdyby nigdy nic, opublikowała fotkę, na której była cała umazana błotnistą breją. Uśmiechnięta od ucha do ucha gwiazda poinformowała, że odbyła "jedną z najlepszych wypraw w życiu" . Wkrótce na jej Instagramie zaczęły pojawiać się pierwsze kadry z egzotycznej wycieczki z plecakiem "bez telefonu i internetu" .

Anna Lewandowska pojawiła się w niedzielę na meczu FC Barcelony

Anna Lewandowska kibicowała Robertowi w towarzystwie innych WAGs

Doping kibiców FC Barcelony musiał być całkiem skuteczny, bo drużynie udało się wywalczyć zwycięstwo z Cadiz CF. Media podkreślają jednak, że nie był to najlepszy mecz Roberta, który sprawiał wrażenie zmęczonego. Pocieszył go z pewnością widok żony na trybunach, która wiwatowała w kusych, jeansowych szortach, sportowym obuwiu marki Miu Miu i T-Shircie z herbem katalońskiego klubu. Stylizację dopełniły okulary przeciwsłoneczne oraz niebieska torebka. Trenerce towarzyszyły na stadionie również inne WAGs. Do wspólnej fotki z Polką na czerwonym dywanie pozowały Holenderki Dani ter Stegen oraz Mikky Kiemeney, a także Włoszka, Sara Gündogan.