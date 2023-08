Anna Lewandowska w końcu POKAZAŁA, co działo się na jej "sekretnych" wakacjach w Dominikanie! (WIDEO)

Anna Lewandowska przyzwyczaiła wszystkich do tego, że nie niemal bez przerwy jest aktywna na Instagramie. Oczywiście to nie do końca prawda, bo do prowadzenia mediów społecznościowych trenerka zatrudnia ludzi. W jej nieautoryzowanej biografii czytamy, że "jeśli zajmujesz się jej social mediami, to masz robotę siedem dni w tygodniu i do tego stresującą, bo trzeba pilnować, żeby tekst, film czy zdjęcie było dokładnie takie, jak Lewa sobie wymyśliła".