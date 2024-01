Anna Lewandowska mówi, czy Robert pomógł jej finansowo przy zakładaniu biznesów. Zaskoczeni szczerością?

Prawda 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Pisze takie głupoty że aż człowiek musi się denerwować mi też nie musi dać ani centa ani pół centa niech przyjedzie Robert do mnie to już kasa sama poleci ona zarabia nazwiskiem i to z eon poprostu jest …powiedzmy otwieram jutro sklep przyjeżdża Anna i Robert jaki będzie obrót?ciekawe czy by się wybiła tak jakby była sama skończyła studia i co kupiła by dom w Hiszpanii??wątpię co najwyżej lekcje WF by prowadziła szkoda tylko że nie możesz się przyznać tylko wiecznie żeby ją wychwalać