Anna Lewandowska otwiera się w nowym wywiadzie: "HEJT ZABIJA. Córka zadaje pytania, które mnie przerażają..."

Żona Roberta Lewandowskiego lubi podkreślać, że do wszystkiego doszła ciężką pracą, a w wywiadach często wspomina trudne chwile z dzieciństwa, gdy chodziła do szkoły w dziurawych butach , a jej rodzina korzystała z pomocy Caritasu.

Anna Lewandowska mówi o hejcie i depresji

Miałam takie sytuacje związane z hejtem (...). Hejt zabija. Miałam taki moment, że było mi przykro. Jestem silną kobietą, ale ile można? (...). W pewnym momencie wyłączyłam to. Nie wiem nic, co się dzieje w mediach plotkarskich. (...) Ludzie opiniują mnie, nie znając mnie - ubolewa gwiazda.

Otwieram internet i czytam w komentarzach pod bardzo pozytywnym, rodzinnym postem, bardzo negatywne rzeczy. Co się dzieje?! Oczywiście to są pewne frustracje, bo na świecie są wojny, była pandemia, dzieci umierają, ludzie umierają, mamy problem, ludzie nie mają za co żyć... I to jest pewne wytłumaczenie, ale zróbmy coś dalej - apeluje Lewandowska.