Anna Lewandowska nominowana do Biologicznej Bzdury Roku za OKŁADY Z GĘSIEGO SMALCU. Lekarz: "Jego działanie pozostaje w sferze marzeń"

Niespełna tydzień temu informowaliśmy o wynikach plebiscytu dotyczącego Biologicznej Bzdury Roku za rok 2019. Choć kolejny dopiero co się zaczął, już możemy mówić o pierwszej nominowanej. Łukasz Sakowski, autor strony totylkoteoria.pl i jednocześnie twórca wspomnianego plebiscytu podzielił się z internautami cytatem należącym do Anny Lewandowskiej.

W sobotę żona Roberta podzieliła się z fanami swoimi domowymi sposobami na przeziębienie u Klary. Trenerka oznajmiła, że podczas choroby córki nie tylko może liczyć na pomoc ukochanego, ale i ratuje się między innymi okładami z gęsiego smalcu, które funduje dwulatce.

Nałóż smalec gęsi na klatkę piersiową i powoli wsmaruj w skórę. Przykryj pergaminem i owiń ręcznikiem - instruowała pod zdjęciem zachwalającym specyfik.

Do naturalnych metod leczenia Ani zdecydował odnieść się specjalista. Dr Łukasz Durajski poświęcił sposobowi polecanemu przez Lewą obszerny wpis na instagramowym profilu, określając okłady ze smalcu jako metody stosowane w medycynie ludowej:

Kochani, dzisiaj zalała mnie fala pytań o skuteczność gęsiego smalcu na kaszel i przeziębienie w związku z wpisem @annalewandowskahpba @babybyann. Skąd w ogóle pomysł? Oczywiście to jedna z magicznych metod stosowanych w medycynie ludowej - czytamy.

Zdaniem lekarza na skuteczność chwalonego przez Anię specyfiku nie ma żadnych naukowych dowodów:

Jego działanie pozostaje tylko w sferze marzeń, magii i domysłów. Jednak nie ma dowodów naukowych, które potwierdzają te właściwości lecznicze smalcu z gęsi, dlatego nie zaleca się go stosować jako metody leczenia - pisze stanowczo Durajski, by w dalszej części postu zachęcić do zainteresowania się sprawą m.in. odpowiedzialnych za Biologiczną Bzdurę Roku:

Czyżby kolejna nominacja do #biologicznabzduraroku @to.tylko.teoria? @crazynauka co wy na to? Na czym opiera się medycyna ludowa? Na gdybaniu i domysłach - kontynuuje Durajski.

W odpowiedzi na apel lekarza na instagramowym profilu to.tylko.teoria pojawiła się nominacja dla Anny.

Biologiczna Bzdura Roku 2020. Anna Lewandowska - biznesmenka, celebrytka. Na przeziębienie okład ze smalca (gęsiego). Jest skuteczny na kaszel i przeziębienie - czytamy.