Anna Lewandowska odpowiada na pytanie fanki, czy planuje MIEĆ JESZCZE DZIECI

ffefefwe 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

irytujece jest to ze jak by mieli chlopaka to musi byc nastepca Lewego. taka presja jest tstraszna, przeciez syn moze w ogole nie lubic sportu, moze byc gejem lub moze akurat go interesowac fizyka kwantowa. niech kazdy bedzie kim chce. najgorsze jak juz po urodzeniu planuje sie kto ma kim byc. np. Majdan mowil ze Henryk tez ma byc pilkarzem i takie rzeczy. no bez sensu