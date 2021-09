Troskliwy tata Robert Lewandowski spędza czas z córkami pod nieobecność Ani: "Moje niesamowite dziewczyny" (FOTO)

Ciach 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A wy co tak komentujecie głupio też się tak zajmowaliście swoimi dziećmi codziennie Robert ciężko choruje raz w Polsce raz w Niemczrch a to kontrakty i obowiązki reklamowe chłopak zapierdziela więc jak ma możliwość to zajmuje się dziećmi jak ma na to czas A wy zamiast pochwalić i dać mu otuchy w tym co robi to krytykujecie bo zazdrościcie takiego życia na które sam zapracował Brawo Robert tak trzymaj niech świat widzi że też jesteś tata i potrafisz nie tylko w piłkę grać Pozdrawiam Cie i życzę samych sukcesów