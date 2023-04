Anna Lewandowska odważnie o "bzykaniu" na plaży w Barcelonie: "To nie będzie grzech"

.V@gin@. 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jezu, 🐶 piszcie o siatkarzach jak już a nie o kopaczach! Czy Siatkarskie Żony godajom jak bySan o ciążach, porodach, połogach, bzykaniach, plażach, mężach nieznanych itd itd? NIE! Dlaczego? BO MAJĄ ROZUM, IQ, KLASĘ, DUMĘ I HONOR. I mężów mają na poziomie, geniuszy, wirtuozów siatkarskich. Wyobrażacie sobie np. By Pani Leonowa/Semeniukowa/Kurkowa/Kłosowa/Januszowa/Kochanowa opowiadała takie epopeje? Bo ja nie! Inna sprawa są też wyjątki #wagssiat jak wschodnia Moniaa Dz. czy taka blondi, z dwoma dzieciakami, każdy inny ojciec, dwóch pantofli nadzianych, teraz z ślepym/wpatrzonym/zakochanym w niej Brodaczem jest (o którym ostatnio bardzo głośno jest bo się odrodził siatkarsko tak, jak kiedyś grał we Włoszech czy w R)- ale to źle się dla niego skończy ale sam się o to prosi. Słowem golddiggerka. Pchnie czosnkiem od paniusi. Te dwie ostatnie są na miarę bySan. Słowem wyobraźcie sobie ze macie faceta sportowca, znanego sportowca, a gadacie co wam ślina na język przyniesie o wszystkim. I jeszcze po testy wysylacie swego sluge, a po tescie dobijacie sie na telefon kochasia: "W CIAŻY JESTEM!!!! CZAISZ!? W CIĄZY!!!" przed jego praca, ba a jeszcze gorzej jak przed jakims waznym meczem. A teraz gadacie wynaturzenia, jak ja chcialabym druga Blanią być, Laurą być, Anastasią być, Mą wewnętrzną boginię, uwolnić ją! Uwolnić się! Więc b mnie przez 365DNI. NOW!!!!