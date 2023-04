Anna Lewandowska z torebką za 20 tysięcy kibicuje Robertowi na meczu z Realem Madryt (ZDJĘCIA)

Wyjątkowo wygadana Lewa poruszyła w niej kilka swoich ulubionych tematów. Rozwodziła się między innymi o biedzie, której doświadczyła w młodości, o przeprowadzce do Katalonii, jak również o relacjach z mężem oraz córkami. Opowiedziała też o tym, jak bardzo czekali z Robertem na pierwsze dziecko i jakim zaskoczeniem okazała się dla nich druga ciąża.

Anna Lewandowska kibicuje Robertowi z trybun

W międzyczasie Ann zdążyła już wrócić do Barcelony, gdzie czekał ją rewanżowy mecz półfinałowy Pucharu Hiszpanii między FC Barcelona a Realem Madryt. I choć drużyna Lewego poniosła sromotną klęskę , przegrywając z rywalami 0:4, celebrytka nie dała po sobie poznać ukłucia żalu, przynajmniej w pobliżu fotografa.

Na uchwyconych przez niego zdjęciach widzimy uśmiechniętą od ucha do ucha trenerkę fitness odzianą w odkrywający jej "kaloryfer" czerwony t-shirt, jeansową marynarkę i pasujące spodnie. 34-latka urozmaiciła "look" torebką Diora Saddle Bag wartą około 20 tysięcy. Włosy celebrytki ułożone były w delikatne fale, a na jej ustach zagościł pasujący do koloru bluzki szkarłat.