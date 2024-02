Anna Lewandowska paraduje po paryskich ulicach w kusych spodenkach. Internauci grzmią: "Zachowaj godność i klasę" (FOTO)

Anna Lewandowska podbija Paris Fashion Week

Internauci oburzeni stylizacją Anny Lewandowskiej: "Zachowaj klasę"

Chociaż paryska stylizacja jednej z najsłynniejszych polskich WAG zebrała naprawdę sporo komplementów, to jednak nie trafiła we wszystkie gusta. Pod postem Lewej nie zabrakło komentarzy od internautów, którzy zarzucili jej brak klasy .

Aniu, zachowaj godność i klasę. Nie musisz jak Choda tyłka pokazywać. Po co to robisz, wszyscy znają twoje pośladki; Nie pasuje do kontentu tej osoby. To już idzie w złym kierunku; Fajnie, fajnie… ale bez tyłka na wierzchu też by się dało!; Upadła totalnie, nie wiem, co chce udowodnić? Tragedia — piszą zbulwersowani internauci.