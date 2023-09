Anna Lewandowska pokazała PRYWATNE nagrania z córkami. Mama idealna? (WIDEO)

Psycholog spo... 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Mhm...Trochę to się nie klei bo...Mama jest zapracowana i często podróżuje a co za tym idzie dzieci są albo z Tatą albo z nianią czy babcią. Jakoś Pan Robert nie zarzuca sieci filmami i zdjęciami ze wspólnych aktywności a u Pani Ani co i rusz zdjęcia/ filmy z córkami jakby chciała cały świat przekonać że tak perfekcyjnie godzi wszelkie obowiązki. Tyle tylko że dzieci nie są głupie i widzą mamę która co chwila załatwia sprawy biznesowe przez telefon, mame która kręci filmy robi relacje, zdjęcia szykuje content który jej ludzie potem wrzucają na socjal media. Same te dzieci są elementem tego contentu więc jak spędzają z mamą czas to znów w ruch wchodzi telefon który rejestruje te świetne chwile kiedy malują gotują bawią się czy uprawiają z mamą sport. Z tego wniosek że ten telefon, to stałe rejestrowanie życia na potrzeby zarabiania w socjal mediach jest podstawą jej funkcjonowania i wchodzi w relacje z dziećmi oraz staje się dla nich naturalnym wzorem do naśladowania. Pani Ania jak zniknęła niby z mediów na ten wyjazd bez internetu telefonu itp to się okazało że on i tak był doskonale zarejestrowany, sfilmowany i obfotografowany. Niech spróbuje to wszystko odciąć wziąć męża i dzieci i spędzić 48h bez zrobienia ani jednej foty, bez ani jednego telefonu i ani jednego materiału do socjal mediów to wtedy się okaże że nie zna własnych dzieci. Doceniam jej pracę i karierę jej męża ale ona jest ostatnią osobą która powinna pouczać innych na temat używania telefonu przez dzieci. Raczej zama powinna poszukać refleksji, wyważenia i balansu w tej kwestii...