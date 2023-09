Anna Lewandowska z wystrojoną w barwy katalońskiego klubu córką ENTUZJASTYCZNIE kibicują Robertowi podczas meczu (ZDJĘCIA)

Natalia 23 min. temu zgłoś do moderacji 18 7 Odpowiedz

Jejku, czytam te komentarze i serce mi pęka że ludzie potrafią być tak okrutni. Oczywiście anonimowo bo w twarz nikt by nie powiedział 'Anka opuchlizna ci zeszła ale dalej joker. Jezu jaka Ty jesteś infantylna, z lodówki mi wylazisz babo z nosem babajagi. A w ogóle twoja córka ma autyzm a mąż jest gówno nie piłkarz '. Zastanówcie się ludzie nad sobą i pomyślcie co byście czuli czytając takie rzeczy na swój temat? Można tych celebrytów lubić lub nie, natomiast ten hejt powinien być serio karany. Już nie mówiąc o tym, że przecież nikt nie zmusza do czytania na ich temat czy obserwowania na social mediach. Dla własnego zdrowia psychicznego obserwujcie to co Wam poprawia humor zamiast irytować. Po cholerę marnujcie czas i zdrowie na te bzdurne artykuły skoro aż tak was bolą , że aż tyle jadu się z was wylewa? Masakra.