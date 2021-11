Anna Lewandowska pokazuje stylową choinkę z "bombkami wieszanymi od połowy w górę". "Laura to mały ROZBÓJNIK"

Ania 10 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Dlaczego ona tak na smutno i brzydko ubiera te dzieci? Nie ma gustu? Czy chodzi o to że to ona mysi być na pierwszym planie i to ona ma być podziwiana? Nie, nie chodzi o róż i pstrokacizne. Chodzi o to żeby te dzieci ładnie wyglądały. Np. Asia Krupa bardzo zwyczajnie i zarazem bardzo ladnie ubiera swoje dziecko. Ktoś powie: niech ubiera tak jak chce. Jasne, przecież to ich dzieci! Jednak jest to bardzo dziwne, bo w najtańszym pepco są ładniejsze ubranka( nie jest to reklama sklepu).