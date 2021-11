Bukmacherzy obstawiają, jak Anna Lewandowska... UCZESZE SIĘ na galę Złotej Piłki 2021!

Już w najbliższy poniedziałek świat pozna tegorocznego zdobywcę Złotej Piłki. Wśród nominowanych znajduje się Robert Lewandowski. Napastnik Bayernu Monachium ma ogromne szanse na zwycięstwo, choć - jak wiadomo - konkurencja jest spora. Według nieoficjalnych przecieków, Złota Piłka po raz kolejny ma trafić w ręce Leo Messiego. Lewandowski tym samym miałby znaleźć się na drugim miejscu. Redaktor naczelny magazynu "France Football", czyli organizatora plebiscytu, stale jednak dementuje wszelkie przecieki, zapewniając, że nazwisko zwycięzcy jest pilnie strzeżone. Co jednak istotne, o wynikach został już poinformowany laureat.

Z racji na to, że Robert faktycznie ma największą w swojej sportowej karierze szansę na statuetkę, plebiscyt cieszy się sporą popularnością wśród bukmacherów. Jednak co ciekawe, nie obstawiają oni jedynie, czy Lewandowski zgarnie Złotą Piłkę, czy też nie. W serwisie BETFAN fani zakładów bukmacherskich mogą również postawić kupon na to, czy... Lewa pojawi się na gali w czarnej, zielonej czy czerwonej sukni (tutaj obecnie wygrywa czerń, choć najwięcej można zgarnąć, jeśli Lewandowska postawiłaby na czerwień).