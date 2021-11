Lewandowscy wylatują z Polski z lotniska dla PRYWATNYCH samolotów (ZDJĘCIA)

Ania 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Nie chcemy tych państwa już.Blagam,odłączenie internetu dobrze im zrobi..ona nie wie co to praca,nie ma dwóch etatów i dziecka na utrzymaniu,kto je odbierze co jak będzie chore kto się znów musi zwolnić ? Oni powinni chociaż przez miesiąc pożyć jak normalni ludzie to by mogła powiedzieć ,że jest zmęczona A tak ? Pieniędzy jak lodu,dziećmi pewnie też nie opiekuje się cały czas bo ma opiekunki,nie musi się o nic martwić..ale dla niej zmęczenie to wyjście po mieście i załatwienie dwóch spraw ;D to jest już smieszne i straszne zarazem,bo promujecie ludzi,którzy w sumie niczego nie osiągnęli..Jeszcze lewego rozumiem,poniekąd ale ostatnio też już przejada mi się we wszystkich reklamach,a dla POLSKI NIC NIE ZROBI.Kurcze ,nie mogę pójść czemu jest Polakiem,a woli siedzieć na ławce jak nasi grają ,albo robi chryje na boisku jak gra z naszymi..albo specjalnie ,albo nie wiem..