TYLKO NA PUDELKU: Rzeczniczka Lewandowskich KOMENTUJE OSKARŻENIA Cezarego Kucharskiego. Chodzi o niespłaconą pożyczkę na 2,5 miliona euro

jaja 5 min. temu zgłoś do moderacji 6 4 Odpowiedz

Do wszystkich co piszą, że oni mają hajs i po co mają pożyczać. Pamiętajcie, że Ania nie pożyczyła koleżance pieniędzy na leczenie w Niemczech i ona zmarła. Niby obcym pomagają finansowo a koleżance nie pomogła? Tacy oni są.