Anna Lewandowska zapewnia w "Gazecie Wyborczej" (!), że jej catering nie jest ZA DROGI: "To adekwatna cena. Za całą firmą stoi MOJE NAZWISKO"

Aga 5 min. temu

Dieta pudełkowa to kit i nabijanie kabzy. Takie jedzenie po to żeby móc je trzymać musi być napakowane chemikaliami. Zdrowo to jest wtedy kiedy człowiek sam sobie gotuje używając wartościowych składników. Ktoś kto zostaje ambasadorem takiej diety robi to wyłącznie dla pieniędzy. Lewa wszystko dla kasy. Ona jest utożsamieniem pazerności a nie jakości.