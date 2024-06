Anna Lewandowska posiada kolekcję torebek wartą KROCIE. Oto jej ulubione modele i ich KOSMICZNE ceny (ZDJĘCIA)

Zamożny wolon... 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

I czemu to ma służyć? Uczyni ją to lepszą? Nieśmiertelna? Rozumiem, że z uwagi na otoczenie w jakim się obraca, należy mieć wystawną garderobę, ale bez przesady. Te torebki i droga odzież nie wpłyną na jej urok. Myślę, że mając taką kasę i wpływy mogłaby zaangażować się w pomoc chorym śmiertelnie dzieciom. Wówczas zrobiłaby wiele dobrego, a jej wizerunek poszybowałby bardzo wysoko. No cóż….. niektórzy leczą kompleksy z lat dzieciństwa. To typowe. A szkoda…..