Anna Lewandowska pozuje w bikini i mówi o SIBO, wyjaśniając, jak dowiedziała się o chorobie. "Łatwo pomylić z innymi dolegliwościami" (FOTO)

To zdjecie to niby wzdecie spowodowane SIBO? 😂 bo skisne 😂 ona SIBO to widziala chyba tylko na zdjeciach w internecie i objawy tez sobie wygooglowala. Teraz juz gluten i laktoza nie jest modna. Modne jest SIBO. Czekam na serie cateringu i przekasek SIBO by Ann 🤑🤑🤑