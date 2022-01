Anna Lewandowska przedstawia napięty grafik Klary: "Niemiecki, angielski, w domu hiszpański w formie zabaw. ROWEREK, PŁYWANIE, PIANINO"

Anna Lewandowska niejednokrotnie udowadniała, że choć w show biznesie dała się poznać jako karateczka, po latach jest specjalistką w niemalże każdej dziedzinie. Wszechstronna celebrytka skupia się na sygnowanym jej nazwiskiem biznesie, który promuje aktywność fizyczną w połączeniu ze zdrowym odżywaniem. W międzyczasie Ann odkryła w sobie powołanie do projektowania kosmetyków oraz reklamowania produktów wszelkiej maści. Tematy związane z karierą przeplatane są wątkami parentingowymi , o których gwiazda ma również sporo do powiedzenia.

Na co dzień pociechy celebrytki, Klara i Laura, mają do dyspozycji luksusową posiadłość, nie oznacza to jednak, że w domu Lewandowskich panuje chaos. W kuchni Ann panują ścisłe zasady żywieniowe, o czym sama z dumą opowiadała w sieci, wykluczające z diety dziewczynek m.in. pszenicę, cukier i laktozę. Oprócz żywieniowego rygoru celebrytka stara się również wprowadzać liczne atrakcje w życie swoich córek, takie jak zajęcia dodatkowe czy wizyty w operze.

Czteroletnia Klara, jako starsza z dwóch pociech, dzięki ambitnej mamie do tej pory miała okazję rozwinąć wiele umiejętności , co w tam młodym wieku zdecydowanie wyróżnia ją w gronie rówieśników. Wypełniony po brzegi grafik czterolatki zaczął jednak spędzać sen z powiek zmartwionej mamie, która z niepewnością ocenia liczne zajęcia dodatkowe swojej córki:

Chciałabym dać im wszystko, czego sama nie miałam w dzieciństwie. Pokazać cały świat, wszystkie możliwości. Ale pomiędzy pokazywaniem a wywoływaniem presji granica jest cienka. Jak jej nie przekroczyć? Chce podsuwać Jej różne aktywności, aby odnalazła swoją pasję. Bo przecież chodzi o to, by podejmowała własne decyzje. Nie wiem, czy zawsze udaje mi się znaleźć ten "złoty środek", ale wiem, że bardzo się staram. Jak każdy rodzic po prostu chcę, by sama poznała i robiła to, co daje jej radość - przyznała otwarcie.